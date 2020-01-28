شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السودانى عن فيديوهات التحريض ضد الأهلى: "المارد الأحمر" فى بيته الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق العميد ركن عامر محمد الحسن، المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية على مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى لمشجعين منسوبين لفريق الهلال السودانى، يتوعدون خلالها النادي الأهلي الذي يخوض السبت المقبل مباراة فاصلة مع "الهلال" لحسم بطاقة التأهل لدور الثمانية فى دوري أبطال أفريقيا.

وزادت مجموعة النادي الأهلي والهلال السوداني تعقيداً بعد تقارب نتائج الفريقين مع فريق النجم الساحلي التونسي، فى وقت يتصدر فيه النادى الأهلي ترتيب المجموعة "مؤقتاً برصيد 10 نقاط، يليه فريقا النجم الساحلى والهلال السودانى برصيد 9 نقاط لكل منهما، قبل المباراة الفاصلة.

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وقال المتحدث باسم الجيش السوداني، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تأمين المباراة سيتم على أكمل وجه، والمصريون فى السودان سيشعرون أنهم فى بلدهم الثاني فعلاقات البلدين والشعبين تاريخية وعلى خير ما يرام".

وأضاف الحسن: "مثل هذه المقاطع التى تنشر على مواقع التواصل الاجتماعى، لا تمثل شئ، وتندرج فى إطار الجهل بخطورة مثل هذه التصرفات غير اللائقة والتى لا تشبه الخلق السودانى القويم فى ترحابه بالضيف وإكرامه.. فما بالنا إذا كان هذا الضيف هم أشقائنا المصريين، من يسكنون شمال الوادى".

واستطرد المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية: نطمئن الجميع مصريين وسودانيين، نحن نتخذ كافة تدابيرنا الأمنية والحيطة والحذر، ولدينا خطة محكمة لتأمين مباراة الأهلي والهلال، ونقول لمن هو قادم للتشجيع والمشاهدة.. أهلا ومرحباً تعالي وشجع فريقك فى سلام".