شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية :لا وفيات بين المصريين بكورونا فى ووهان الصينية وما يتردد شائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، اليوم الثلاثاء، ما تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حول وفاة شاب مصري بفيروس كورونا فى مدينة ووهان الصينية التى يتفشى فيها الفيروس.

أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن مكتب العلاقات الخارجية فى مقاطعة هوبى الصينية التى تقع فيها مدينة

ووهان نفى بشكل تام للسفير الدكتور محمد البدرى سفير مصر فى بكين وفاة أى مواطن مصرى فى مدينة ووهان جراء فيروس كورونا.

السفير محمد البدرى

أوضح المستشار أحمد حافظ أن السفارة المصرية فى بكين تواصلت مع أبناء الجالية المصرية فى مدينة ووهان والذين نفوا علمهم بهذا الشخص الذى يتم ترويج شائعات حول وفاته بفيروس كورونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية وسائل الاعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعى إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب وتحرى الدقة فيما ينشر فى هذا الصدد.

وبالبحث عن الصورة التى يتداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى تبين أنها تعود لشاب مصرى يدعى "أندرو سمير" يبلغ من العمر 28 عاما، لقى مصرعه فى الولايات المتحدة الأمريكية فى شهر يناير 2018.

الشاب المصرى أندرو سمير

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قد تداولوا خبر وفاة أول شاب مصري بمرض كورونا في الصين ونشروا صورة زعموا فيها أن تعود للشاب المصرى وهو ما ثبت عدم صحته.