"الديب" يطالب بإلغاء تغريم "العادلي" 500 جنيه في الاستيلاء على أموال الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

طالب المحامي فريد الديب، دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بإلغاء حكم الجنايات الصادر بتغريم موكله مبلغ 500 جنيه، لاتهامه بالاستيلاء على أكثر من 2 مليار جنيه من أموال وزارة الداخلية،

جاء ذلك خلال نظر الطعن على الحكم أمام محكمة النقض اليوم الثلاثاء، التي قررت حجزه للحكم لجلسة 24 مارس المقبل.

وقال محامي "العادلي" خلال سماع دفاعه، إن حكم الجنايات خالف القانون بعدما أدان الوزير السابق عن تهمة الإضرار غير العمدي والإهمال، موضحا أن هذه التهمة لا يجوز تحريك الدعوى عنها إلا بناء على طلب النائب العام أو المحامي العام، وإلا اعتبرت غير مقبولة.

وأضاف "الديب" أن الحكم تناقض فى أسبابه؛ لأنه بعد أن نفى عن العادلي أي تقصير باعتباره رجل أمن ولا دراية له بالمسائل المالية، عاد وعاقبه عن الإهمال فى العمل، لافتا إلى أن الحكم صيغ بعبارات عامة لا يستبين منها وجه الإهمال، ولا علاقة السببية بين هذا الإهمال والاستيلاء على الأموال.