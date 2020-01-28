زوَّروا محررات رسمية.. السجن 7 سنوات لمتهمين وبراءة آخر في السيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، كلا من "أنور م.، وجمال س."، بالسجن 7 سنوات، وبراءة "محمد ك."، لاتهامهم بتزوير محررات رسمية بدائرة قسم السيدة زينب.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري، وأسامة محمد علي.

وأسندت النيابة للمتهمين "أنور محمد، وجمال سليمان، ومحمد.ك"، وأخرين تهمة تزوير محررات رسمية وهي المكاتبات الصادرة من الجهة الحكومية لهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة فرع السيدة زينب، المخاطب بها والمرسلة إلى إدارات مرور القاهرة والجيزة والسادس من أكتوبر وذلك بطريق الاصطناع، بأن قام المتهمين الأول والثاني بإمداد باقي المتهمين بالبيانات اللازمة بالمركبات الآلية موضوع هذا المحرر، لترخيصها بمعرفة المتهم الثاني، وعلى إثر ذلك قام المتهمان الثالث والرابع بوضع التوقيعات اللازمة عليها، وقام المتهمين الخامس والسادس بتمريرها بخاتم شعار الجمهورية والخاص بجهة عملهم، لتكون على غرار المحررات الصحيحة والصادرة عنها، ليقوم المتهمين الأول والثاني بترخيصها لدى جهات المرور المختصة، حال كون المتهمين الثالث والرابع والخامس من أرباب الوظائف العامة على النحو المبين بالتحقيقات.