وفاة أحد مصابي حادث انقلاب ميكروباص بـ"طريق الموت" في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
لفظ أحد مصابي حادث انقلاب ميكروباص بطريق المريوطية أنفاسه الأخيرة، اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته.
تلقى مدير قطاع جنوب الجيزة إشارة من شرطة النجدة -أمس الإثنين- بانقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من كوبري أبو صير، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا بينهم حالة خطرة.
صباح اليوم، فارق الحياة الشاب حسين رمضان، 22 سنة، مقيم زاوية دهشور بمركز البدرشين، متأثرا بجراحه.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.
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