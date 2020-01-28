محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2019 - 2020، بحضور الدكتور خالد حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.
ومن المقرر، إعلان النتيجة بعد قليل على موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بمحافظة الجيزة، وسيتم نشرها غدا بالمدارس.
وأنهى طلاب الشهادة الإعدادية الخميس الماضي امتحانات الفصل الدراسي الأول في الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية، بمحافظة الجيزة، حيث أدى نحو 153 ألفا و537 من طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان أمام 615 لجنة امتحانيه
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