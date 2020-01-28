"العربية للتصنيع" تستقبل السفير الأمريكي لبحث تعزيز التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

استقبل الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، السفير"چوناثان كوهين "سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك مع الشركات الأمريكية وتبادل الزيارات للتعرف علي الإمكانيات والإحتياجات في مختلف مجالات الصناعة.

وأشاد "چوناثان كوهين"، بالجهود المبذولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جميع مجالات التنمية وبحجم الإنجازات والمشروعات القومية التي تشهدها مصر حاليًا، مؤكدًا أن العلاقات متميزة بين الجانبين.

وأعرب "كوهين"، عن تطلع بلاده لفتح آفاق جديدة للاستثمار وتعزيز التعاون والتصنيع المُشترك، مشيدًا بالامكانيات التصنيعية والفنية للهيئة العربية للتصنيع وثراء وتنوع منتجاتها وما لديها من كوادر بشرية مدربة علي مستوي عال من الكفاءة إلى جانب ما تتميز به من دقة وكفاءة في تنفيذ المشروعات التي تسند إليها وتسليمها في التوقيتات المحددة.

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من جانبه، أكد "التراس"، على أهمية تعميق التعاون والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات مع "الولايات المتحدة الأمريكية" الصديقة، مشددًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبري الشركات العالمية في تنفيذ المشروعات التنموية، وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة وزيادة فرص الاستثمار في مصر.

وأضاف، أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون في المجال الصناعي بما يحقق الإستفادة من التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة والامكانيات الصناعية المتوفرة في الهيئة لتعظيم نسب المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية، إلى جانب زيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك للعربية للتصنيع والشركات الأمريكية في السوق المصرية والعربية والأفريقية، وكذا إمكانية تصدير هذه المنتجات إلى الدول الأفريقية بالإستفادة من الاتفاقيات التجارية ومناطق التجارة الحرة مثل "الكوميسا"، بهدف تلبية احتياجات الأسواق الأفريقية.

وفي سياق متصل، أشار "التراس"، إلى أن هناك تعاون قائم منذ سنوات عديدة بين الهيئة العربية للتصنيع وكبريات الشركات الأمريكية في العديد من مجالات الصناعة، كما ذكر أنه تم بحث التعاون المشترك لإنتاج عربات وجرارات السكك الحديدية وفقا لمعايير الجودة العالمية.