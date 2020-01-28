للعاملين المصريين بالأردن.. القوى العاملة تعلن مهلة أخيرة لتقنين الأوضاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، انتهاء المهلة الأخيرة التي منحتها دولة الأردن لتقنين أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى المملكة، كتمديد نهائي وأخير بعد غد الخميس.

وذكرت الوزارة أن وزير القوى العاملة محمد سعفان تابع مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان أعداد العمالة المصرية بالمملكة التي قامت خلال الفترة من 22 سبتمبر 2019 إلى 26 يناير 2020، بتصويب أوضاعها أولا بأول من خلال مرصد يومي يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التي تم التصويب فيها أو إليها.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن الوزير تلقى من خلال المرصد اليومي الحالات التي قامت بتصويب أوضاعها، خلال الفترة المشار إليها، حيث وصلت إلى 118 ألفا و89 عاملا مصريا.

وتلقى الوزير، تقريرا من المستشار العمالي طلعت محمد أشار فيه إلى أنه طبقا للنشاط الاقتصادي فقد تم تصويب 10 آلاف و626 من العاملين بالصناعات التحويلية، والتشييد 5489 عاملا، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المكبات ذات المحركات والدراجات البخارية 5389 عمالا، والتعليم 43 ألفا و182عاملا، والزراعة وصيد الأسماك 38 ألفا و501 عامل، وفي أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 1794عاملا، وفي النقل والتخزين 511، والباق في قطاعات أخرى.

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وذكر تقرير مكتب التمثيل العمالي، أن وزارة العمل الأردنية أصدرت قرارا تضمن تنفيذ عددا من الإجراءات اعتبارا من 27 فبراير المقبل، تقضي بالسماح للعمال غير الأردنيين العاملين بقطاع الزراعة الانتقال إلى أي صاحب عمل أخر داخل القطاع الزراعي شريطة حصول العاملة علي براءة ذمة من صاحب العمل السابق، ويستمر إغلاق قطاعات المخابز، والمنشآت التي نشاطها الاقتصادي كغيار الزيت وغسيل السيارات، وتوزيع الغاز المنزلي ومستودعاتها المرخصة، والزراعي، بعدم السماح بالخروج منها إلي قطاع اقتصادي أخر بما في ذلك تصريح العمل الحر بنوعيه.

وسمح القرار بتجديد تصاريح العمل لدى نفس صاحب العمل أو انتقال العامل غير الأردني إلى صاحب عمل أخر أو استخدام العمال غير الأردنيين ضمن المهن المسموحة شريطة تحقيق النسب المقررة لتشغيل الأردنيين، والتحقق من عدد العمال الأردنيين وحسب الشاشة المتاحة للوزارة عن المنشأة من قبل المؤسسة العام للضمان الاجتماعي، فضلا عن المهن المغلقة والمقيدة التالية وحتى تاريخ 27 فبراير المقبل.

ونص القرار، على السماح لعاملات المنازل ممن انتهت أو ألغي تصريح عملهن (غير المسجل عليها فرار لدي الوزارة أو هروب لدى الجهات الأمنية) بالانتقال إلى أي صاحب عمل داخل القطاع أو أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر، وعاملات المنازل ممن انتهي أو ألغي تصريح عملهن لمدة تزيد على سنتين غير المسجل عليها فرار لدى الوزارة أو هروب لدى الجهات الأمنية بالانتقال إلى أي صاحب عمل داخل القطاع أو أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر دون الحاجة إلي إبراز تنازل من صاحب العمل السابق.

كانت وزارة العمل الأردنية أمهلت العمال غير الأردنيين الحاصلين على مغادرة نهائية (خروج بلا عودة) لمغادرة أراضي المملكة بشكل نهائي قبل 10 فبراير المقبل، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ القرارات اللازمة بحق هؤلاء العمال لمغادرتهم البلاد والرجوع عليهم بكافة المبالغ التي تم إعفائهم منها بناء على قرار قوننة وتوفيق أوضاعهم.