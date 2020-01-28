رئيس الوزراء: تعزيز التواصل مع الصناديق ومؤسسات التمويل الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم ، الثلاثاء ، على أهمية الاستمرار خلال الفترة القادمة في تعزيز التواصل مع الصناديق ومؤسسات التمويل الدولية مع التركيز على عدد من الموضوعات ذات الأولوية وفي مقدمتها التنمية في سيناء.

جاء ذلك اجتماع رئيس الوزراء مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي التي أطلعت الدكتور مصطفى مدبولى على نتائج مشاركتها مؤخراً في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ، حسبما صرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء.

وقالت المشاط : إنها عقدت اجتماعات ثنائية مع رؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وعدد من البنوك الاستثمارية الكبرى بالإضافة إلى مسئولي شركات عالمية مثل أوبر وأن محصلة تلك اللقاءات إيجابية للغاية وأظهرت اهتمام الأوساط الاقتصادية الدولية بالسوق المصري..مشيرة إلى استمرار الزخم المحيط بالتطبيق المصري لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وما حققه من نجاح وفق كافة المؤشرات.

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تطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى التحضيرات الجارية لعقد اجتماعات قمة العشرين في السعودية وكذا اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض فى أبريل القادم وما تُمثله تلك الاجتماعات من فرصة كبيرة لمصر، مُؤكدة استعداد وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة لضمان المشاركة الفعالة لمصر في هذه الفعاليات المهمة.

وحول أهم الأفكار التي تم تداولها خلال اجتماعات المنتدى الاقتصادي في دافوس، أشارت المشاط إلى اهتمام العالم حالياً بملف التعامل مع تحديات الثورة التكنولوجية وتأثيراتها السلبية على فرص العمالة، والمقترحات والآليات الكفيلة بمعالجة تلك الآثار من خلال برامج التدريب التحويلي وغيرها من برامج تأهيل العمالة لتتواكب مع متطلبات الثورة التكنولوجية، لا سيما وأن البيانات تظهر أن النساء هن الفئة الأكثر عرضة لفقد الوظائف نتيجة تلك التغيرات التكنولوجية.

كما أطلعت وزيرة التعاون الدولي ، رئيس الوزراء على نتائج الاجتماعات مع الجانب البريطاني خلال الزيارة المهمة والناجحة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بريطانيا وما تمخض عن البيان الختامي من ملفات للتعاون خلال الفترة القادمة.