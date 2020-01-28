رئيس النواب: الفترة المقبلة ستشهد منظومة جديدة للتعامل مع القمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي:
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الفترة المقبلة ستشهد منظومة جديدة للنظافة ستقضي على أزمات القمامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة عددا من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، حيث استعرض عددا من النواب أزمات انتشار القمامة دون حل واضح.
وأوضح عبد العال، أن المنظومة الجديدة ستكون على أسس علمية وبيئية، قائلا: هذه المنظومة لم يسبق لها وجود في مصر قبل ذلك.
وواجه نواب البرلمان، وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، بأزمة انتشار القمامة، وغياب دور المحليات في التخلص الآمن منها.
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