النقل: تنفيذ 61 % من أعمال إنشاء مترو الزمالك والافتتاح 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة على:

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ورئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والتى يبلغ طولها 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة.

وتفقد عدد من المحطات مثل (الزمالك - الكيت كات - القومية - الدائري)، والتقى بالمهندسيين والعاملين بالمشروع واطلع على معدلات تنفيذ المرحلة الثالثة حيث وصلت نسبة تنفيذ المرحلة بالكامل 27.1%، حيث يتم تنفيذها على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يمتد من محطة العتبة حتى الكيت كات بطول 4 كم، ويشمل 4 محطات نفقية، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال به 38% ومخطط افتتاحه في 2021، حيث تقوم ماكينة الحفر العميق حاليًا بحفر الجزء النفقي بين محطتي ماسبيرو والزمالك.

كما بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية بمحطة الزمالك 61%، وبمحطة الكيت كات 73%، والجزء الثاني يمتد بطول 6.6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج ويشمل 6 محطات"محطة نفقية" و4 محطات علوية ومحطة سطحية، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال به 17%، ومخطط افتتاحه في 2022، والجزء الثالث يمتد بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة ويشمل 5 محطـات، 3محطات نفقية ومحطة علوية ومحطة سطحية، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال به 10% ومخطط افتتاحه في2023.

وأكد الوزير، في تصريحات صحفية، على أهمية هذه المرحلة حيث أنها تحقق الربط مع الخط الأول في محطة ناصر والخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة، مضيفًا أن أهمية الخط الثالث تنعكس في أنه يحقق الربط بين شرق القاهرة وغربها وأن تكلفة تنفيذ الخط الثالث بالكامل تبلغ حوالي 97 مليار جنيه، وبلغت تكلفة تنفيذ هذه المرحلة 32.8 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه يجرى حاليًا نهو تنفيذ أعمال الجزء الثاني من المرحلة الرابعة والتي تشتمل على ورشة العمرة الجسيمة التي تعتبر أكبر ورشة في الشرق الأوسط ومن المخطط افتتاحه في احتفالات أبريل 2020 ليصل طول ماتم تشغيله من هذا الخط 23.5 كم.

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بعدها توجه وزير النقل، لمتابعة أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والتى يبلغ طولها 19كم وتشتمل على (17) محطة حيث تفقد الوزير أعمال تنفيذ تحويلات المرافق التي تتم من خلال التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية، حيث شدد الوزير على متابعة تنفيذ الأعمال بصفة يومية للالتزام بالتوقيتات المحددة لنهو الأعمال بمواقع المحطات وبما لا يعوق الحركة المرورية بالشارع وطبقاً للتصاريح الممنوحة للأعمال تمهيدًا لتسليم مواقع العمل لمقاولي التنفيذ خالية من أي عوائق.

وأشار إلى أن تنفيذ هذه المرحلة يجسد عمق العلاقات المصرية اليابانية خاصة في مجال النقل حيث قامت وكالة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) بإعداد الدراسات والتصميمات ومستندات الطرح الخاصة بهذه المرحلة، كما تم توقيع إتفاقية قرض مقيد ميسر بـ1.2 مليار دولار مع الوكالة اليابانية (الجايكا) للمساهمة في تمويل تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو والذي تبلغ تكلفتها 70 مليار جنيه.

كما تم توقيع مذكرة التفاهم مع تحالف شركات متسوبيشي أوراسكوم لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكة والسكة والورشة للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق بقيمة حوالي 12.5 مليار جنيه، كما تم التعاقد مع شركة هرنكنشت الألمانية لتوريد 4 ماكينات حفر أنفاق جديدة للتنفيذ، وحرصًا من الحكومة المصرية على الاستفادة من التقنيات الألمانية سيتم تأهيل وتدريب الكوادر المصرية على الأساليب الحديثة والمتطورة في مجال حفر الأنفاق تحت إشراف الشركة الألمانية.

وأضاف وزير النقل، أنه تم تقسيم الأعمال المدنية، والتي سيتم تنفيذها بتحالفات مصرية يابانية إلى جزئين الشرقي بطول 5.1كم وستتولى تنفيذه شركة "تايسى كوربوريشين" اليابانية بالمشاركة مع شركة اوراسكوم وجاري التفاوض مع الشركتين، والغربي بطول 13.7 كم وسيتولى تنفيذة 4 شركات مصرية وطنية، كما يجرى الإعداد لطرح أعمال توريد الوحدات المتحركة.

يذكر أن هذا الخط يربط محافظة القاهرة بمحافظة الجيزة وبمدينة السادس من أكتوبر حيث تمتد المرحلة الأولى منه من المحطة التبادلية "حدائق الأشجار" غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو، ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو حيث يتقاطع مع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح في منطقة مصر القديمة وصولاً إلى محطة عمرو بن العاص.