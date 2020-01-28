مصر | الاستعلام عن الحالة الصحية لعامل وزوجته في حريق شقة المقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاستعلام عن الحالة الصحية لعامل وزوجته في حريق شقة المقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، الاستعلام عن الحالة الصحية لسيدة وزوجها في واقعة إصابتهما داخل شقتهما في المقطم بسبب دفاية كهربائية ومصرع أطفالهما الثلاثة.

وكما أمرت النيابة في وقت سابق بندب الأدلة الجنائية للمعاينة وإرسال تقرير تقرير مفصل عن سبب الخريق، فيما صرحت النيابة العامة بدفن الأطفال الثلاثة.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتم السيطرة على الحريق، وانتقلت سيارات الإسعاف لنقل الجثث إلى المشرحة.

وتعود التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالمقطم، وانتقلت سيارتا إطفاء إلى المكان، وتمت عملية السيطرة على الحريق بالكامل، وتحرر المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات.