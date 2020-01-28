مصر | المشدد 10 سنوات لعاطل شرع في قتل تاجر بالقاهرة

ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، بأن عاطل شرع في قتل المجني عليه "رفعت.ط" تاجر وذلك لسرقة سيارته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم "سيد. ط" عاطل، 47 سنة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبتفتيشه عثر بحيازته على سلاح ناري، وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المجني عليه، اعترف بارتكاب الواقعة، وبسؤال المجني عليه اتهمه بسرقته بالإكراه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.