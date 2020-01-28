مصر | السجن 7 سنوات لمتهمين بتزوير محررات رسمية في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 7 سنوات لمتهمين بتزوير محررات رسمية في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة كل من: أنور محمد، وجمال سليمان، بالسجن 7 سنوات، وبراءة "محمد.ك"، لاتهامهم بتزوير محررات رسمية بدائرة قسم السيدة زينب.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسح فل.

وأسندت النيابة للمتهمين "أنور محمد، وجمال سليمان، ومحمد.ك"، وآخرين تهمة تزوير محررات رسمية وهي المكاتبات الصادرة من الجهة الحكومية لهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة فرع السيدة زينب، المخاطب بها والمرسلة إلى إدارات مرور القاهرة والجيزة والسادس من أكتوبر وذلك بطريق الاصطناع، بأن قام المتهمين الأول والثاني بإمداد باقي المتهمين بالبيانات اللازمة بالمركبات الألية موضوع هذا المحرر، لترخيصها بمعرفة المتهم الثاني، وعلى إثر ذالك قام المتهمون الثالث والرابع بوضع التوقيعات اللازمة عليها.