مصر | تأجيل محاكمة المتهمين بـ"فساد المليار دولار" لـ 23 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة المتهمين بـ"فساد المليار دولار" لـ 23 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير، ومجدو عبد المجيد، ومدحت خاطر، وأمانة سر سعيد عبد الستار.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الفساد المليار دولار"، لجلسة 23 فبراير للحصول على إذن من محكمة استئناف القاهرة، لرفع سرية الحسابات، وطلب المدعي بالحق المدني استمرار حبس المتهمين.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الملياردولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن للبترول" وتهريبها الى الدوحة ودول أخرى.



باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي، المحامى العام الأول، تحقيقاتها في القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصاري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراى أوشن" بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكي (عودة) في سويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.

