مصر | النيابة تطلب سرعة التحريات حول شبكة لممارسة الدعارة في حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تطلب سرعة التحريات حول شبكة لممارسة الدعارة في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بسرعة تحرياتها التكميليه حول ضبط قواد وسيدتين بتهمة ممارسة الدعارة داخل شقة في منطقة حلوان، كما أمرت النيابة الغامة بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة كانت بتلقي العميد علاء جودة، مأمور قسم حلوان، بلاغًا يفيد بمداهمة أهالي منطقة الزلازل في حلوان شقة وضبط شاب وسيدتين لاتهامهم باستقطاب راغبي المتعة الحرام.

على الفور، انتقل النقيب مصطفى طاحون، ضابط التحقيقات، إلى مكان الواقعة وتم ضبط كلًا من: "عبدالرحمن. ع"، "إنجي. ع" و"عواطف. ر".

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.