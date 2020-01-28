مصر | إحالة 3 متهمين بقتل سائق وسرقته في القاهرة للجنايات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة 3 متهمين بقتل سائق وسرقته في القاهرة للجنايات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإحالة 3 أشخاص في الشروع بقتل سائق بهدف سرقة سيارته في السلام إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات.



وأقر المتهمون أمام النيابة بشروعهم في قتل سائق بهدف سرقة سيارته مستخدمين الأسلحة البيضاء، وأقروا بتعديهم عليه بالأسلحة عندما حاول مقاومتهم.



وتعود البداية بورود بلاغ لقسم شرطة السلام من مستشفى السلام، يفيد بوصول "ع. ح" سائق، مصابا بطعنتين، وبالانتقال والفحص تبين أن 3 عاطلين هاجموه بغرض سرقة سيارته.



وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبسؤالهم أقروا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مكان السيارة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.