مصر | تجديد حبس 4 لتشاجرهم بسلاح ناري في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 4 لتشاجرهم بسلاح ناري في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس 4 أشخاص لتشاجرهم باستخدام سلاح ناري بالتجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتلقى مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة التجمع الخامس، بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بمنطقة النرجس بدائرة القسم، وبعد انتقال قوة أمنية لفحص البلاغ تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول شخصين حراس إحدى الفيلات بدائرة القسم، وطرف ثان شخصين حراس إحدى الفيلات المجاورة بذات المنطقة بدائرة القسم، بسبب إلقاء الطرف الأول قمامة أمام الفيلا محل حراسة الطرف الثاني، تطورت إلى مشاجرة أطلق على إثرها أحد الأشخاص بالطرف الأول عيار خرطوش في الهواء من فرد كان بحوزته "دون إصابات".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة أحد الأشخاص من الطرف الأول فرد خرطوش، 3 طلقات من ذات العيار والمُستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهة المتهمين بالواقعة اعترفوا بارتكابها.



وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.