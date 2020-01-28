مصر | 10 يونيو.. أولى جلسات طعن متهمي "أحداث المطرية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 يونيو.. أولى جلسات طعن متهمي "أحداث المطرية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر دائرة الأربعاء (د) المنعقدة بمحكمة النقض، أولى جلسات طعن المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث المطرية" على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات، والتي تراوحت ما بين السجن المؤبد والمشدد من 5 لـ10 سنوات، بجلسة 10 يونيو المقبل.

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، بمجمع محاكم طرة، بالسجن المؤبد لـ 14 متهما في أحداث العنف التي شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015، وبالسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين والسجن 10 سنوات لـ14 متهما من بينهم 9 "حدث".



ويواجه المتهمون، اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، في 25 يناير 2015.

