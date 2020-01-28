مصر | بلاغ يتهم البرادعي بالاساءة للشعب المصري ونشر أخبار كاذبة

ونص محمود في بلاغه، أن البرادعي يسئ للمصريين ويوجه لهم عبارات السباب والشتائم ووصفهم بأوصاف غير لائقة، كما أنه يُحرض على إسقاط الدولة المصرية عبر دعواته التحريضية على الانقلاب على مؤسسات الدولة، وهي نفس أهداف جماعة الإخوان الإرهابية من خلال نشر الفوضى والاضطرابات في البلاد وزعزعة الإستقرار والأمن الداخلي ، بالإضافة إلى تكدير الأمن والسلم العام، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية وإثارة الفتن والقلاقل بين الشعب.

وأضاف محمود في بلاغه، أن البرادعي المقيم بالخارج منذ فترة طويلة دأب على تشويه صورة مصر في المحافل الدولية، والإساءة لشعبها، فضلًا عن ممارسة دورا تحريضيا ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، عبر تصريحاته التي يطلقها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، من خلال المؤتمرات الصحفية التي تعقدها له جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي، متعمدا نشر أخبار كاذبة عن الشأن الداخلي المصري، والصاق الاتهامات الباطلة ضد مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، ووزارة الداخلية، بغرض تشويه صورة مصر في الخارج، وطلبه التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي المصري.

وطالب المحامي في ختام بلاغه، فتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لـ"محمد البرادعي"، لارتكابه الجرائم المنوه عنها في البلاغ، بالإضافة إلى وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله الأراضي المصرية، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.