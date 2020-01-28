مصر | تجديد حبس عصابة سرقة الشقق السكنية بمدينة بدر 15 يومًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس عصابة سرقة الشقق السكنية بمدينة بدر 15 يومًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر قاضي المعارضات بمحكمة الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بمدينة بدر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين هم: "د. م"، و"ز.ع"، عاطلين، و"ى.م"، عامل، أقروا بارتكابهم وقائع سرقة الشقق السكنية بمدينة بدر، واعترفوا بسرقة 7 شقق بأسلوب كسر الباب.



وأضافت التحقيقات، أن المتهمين تمكنوا من سرقة 23 ألف جنيه، ومصوغات ذهبية تقدر بـ17 ألف جنيه، وقاموا بتقسيم المسروقات عليهم، لإنفاقها على أغراضهم الشخصية.

