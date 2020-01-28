أخبار مصر | القوى العاملة: تحصيل 41 ألف جنيه مستحقات مصري في إيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: تحصيل 41 ألف جنيه مستحقات مصري في إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو – إيطاليا، نجح في حل ودي لشكوى العامل المصري "م.س.م"، الذي يعمل لدى صاحب العمل "ح. س.ح"، بتحصيل راتب شهريًا قدرة 2400 يورو للعامل، أي ما يوازي 41 ألفا و784 جنيهًا مصريًا.

وتلقى الوزير تقريرًا بذلك عبر المستشار العمالي بميلانو مجدي سيد حسنين، أشار فيه إلى أنه قام بعقد لقاء مع نخبه من كبار الجالية ممثلين لجمعية "اللوتس" للتواصل معهم وحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في العمل، وتم التأكد عليهم ضرورة وجود عقود عمل للعمال المصريين، ووجودهم تحت مظلة التأمينات الإيطالية، والوقوف على المشاكل التي تواجههم، فضلا عن التشاور معهم حول ما يحتاجونه من خدمات، وتم التأكيد عليهم بأن مكتب التمثيل العمالي في خدمتهم، وتم تزويدهم بالتليفون الشخصي للمستشار العمالي.

كما تم عقد لقاء مع ممثلي الجالية في مدينة reggio emilia، وجاري عقد لقاءات مع باقي أعضاء الجالية، بالإضافة إلى اجتماع آخر مع المصريين دون سن ١٨ عاما، لشرح كيفية التواجد القانوني داخل المجتمع الإيطالي، فضلا عن عمل جوله ميدانيه لأقدم مطاعم ميلانو ويسمي (toasteria)، وتم مقابلة صاحبه أحمد عبد السلام، يعمل لديه عددًا من المصريين، حيث تم التنبيه عليهم بضرورة الحفاظ على عملهم وبذل أقصى طاقه في العمل لرفع شأن العمالة المصرية.