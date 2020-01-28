أخبار مصر | برلماني يهدد باستجواب وزير التنمية المحلية لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يهدد باستجواب وزير التنمية المحلية لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى، بتقديم استجواب لوزير التنمية المحلية، اللواء محمد شعراوي، في حال عدم رفع المخلفات التي تراكمت بجوار مصنع تدوير القمامة بمدينة المحلة، قائلا: "لكم أن تتخيلوا أن مصنع تدوير القمامة تحول إلى ملقى قمامة كبير".

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عصام بركات، وكيل اللجنة؛ لمناقشة ملف منظومة القمامة وإدارة المخلفات.

وأضاف "خليفة أن المصنع توقف عن العمل، وتراكم 120 ألف طن من المخلفات بجانبه، ما أدى إلى انتشار الحرائق الذاتية، الأمر الذي يؤثر سلبًا على البيئة.

وأوضح أنه تم تحرير محضر مخالف للمصنع، لكن حياة المواطن لا يكفيها محاضر، ويجب أن يكون هناك إزالة فورية لهذه القمامة التي تشكل خطرا على حياة المواطنين لاسيما لقرب المصنع من منطقة سكنية

