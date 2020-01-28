أخبار مصر | النائب علاء عابد: السماسرة وراء تعيين الشباب بـ"مصنع الموت"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب علاء عابد: السماسرة وراء تعيين الشباب بـ"مصنع الموت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، على أهمية ربط التنمية بالمحور البيئي، مؤكدا أنه لا يوجد تنمية مستدامة بدون المحور البيئي، لافتا إلى أن التنمية المستدامة تعني ترشيد استخدام الموارد الطبيعية.

وأعرب عابد خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم، عن تخوفه من وقوع أضرار أيضا على العاملين بمصنع سماد عرب أبو مساعد، مشيرا إلى أن هناك سماسرة يقومون بتعيين الشباب "بمصنع الموت".

وأوضح أن المنطقة ذات كثافة سكانية عالية وبالتالي يصاب عددًا كبيرًا من المواطنين بالأمراض، بسبب تلك الانبعاثات والمواد الخطرة على صحة المواطنين بالمنطقة، لافتا أن الحفاظ على البيئة الصحية تبدأ بالحفاظ على صحة المواطن وهذا من أهم حقوق الإنسان. وتابع عابد، أن هناك أكثر من ٨٠٠ مصنعًا بالصف في الجيزة يعمل بها عددًا كبيرًا من العاملين، مضيفا أن مصنع سماد حلوان الشهير بمصنع "سماد عرب أبو مساعد" يعمل به العديد من الشباب ولكن هذا المصنع لا تتوافر به عوامل الحماية البيئية، ما أدى إلى انتشار أمراض كثيرة والسرطان، والفشل الكلوي وتشوهات أجنه، والإجهاض.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة دور وزارة البيئة في تطبيق معايير حقوق الإنسان في ضوء توصية مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 15 نوفمبر 2017، بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة والتنسيق بين الوزارة وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان، بحضور الدكتورة ياسمين صلاح الدين وزيرة البيئة.

