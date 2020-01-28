أخبار مصر | متحدث البرلمان: محافظ القاهرة لا يملك الحق في منصبه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث البرلمان: محافظ القاهرة لا يملك الحق في منصبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غاب اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم عن اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، ما أدى لاعترض الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، على غياب المحافظ عن مناقشة طلب الإحاطة المُقدم بشأن عدم الانتهاء من إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 1.8 مليون متر مربع بمنطقة كفر والمخصصة كمنطقة صناعية لجذب الاستثمار، قائلا: "دا حق اللجنة عليه، وإن لم يكن يُدرك هذا الحق فهو لا يملك حق الجلوس مكانه".

وأكد حسب الله، أن موضوع طلب الإحاطة بالغ الأهمية، وأن رئيس لجنة الصناعة انتقد غياب الإرادة عن المحافظة لحماية الأرض من التعديات، قائلًا: "الأخطر من غياب الإرادة هو غياب محافظ القاهرة عن هذا الاجتماع، وإن لم يكن المحافظ مُدرك لأهمية الموضوع فلديه مشكلة كبيرة في إدراك أهميته المواضيع".