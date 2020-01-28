أخبار مصر | تقنين أوضاع 118 ألف مصري بالأردن في 4 أشهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقنين أوضاع 118 ألف مصري بالأردن في 4 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتهي بعد غد الخميس، المهلة الأخيرة التي منحها الأردن؛ لتصويب وتقنين أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى المملكة، كتمديد نهائي وأخير.

وقررت وزارة العمل الأردنية، إمهال العمال غير الأردنيين كافة، الحاصلين على مغادرة نهائية (خروج بلا عودة) لمغادرة أراضي المملكة بشكل نهائي قبل 10 فبراير المقبل، مؤكدة اتخاذ القرارات اللازمة بحق هؤلاء العمال لمغادرتهم البلاد والرجوع عليهم بالمبالغ كافة، التي تم إعفائهم منها بناء على قرار قوننة وتوفيق أوضاعهم.

ويتابع وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان، أعداد العمالة المصرية بالمملكة التي قامت خلال الفترة من 22 سبتمبر 2019 إلى 26 يناير 2020، بتصويب أوضاعها أولا بأول من خلال مرصد يومي يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التي تم التصويب فيها أو إليها.

ومن ناحيته، قال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى من خلال المرصد اليومي الحالات التي قامت بتصويب أوضاعها، خلال الفترة المشار إليها، حيث وصلت إلى 118 ألفا و89 عاملا مصريا.

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وزير القوى العاملة تلقى تقريرًا من المستشار العمالي طلعت السيد محمد، أشار فيه إلى أنه طبقا للنشاط الاقتصادي فقد تم تصويب 10 آلاف و626 من العاملين بالصناعات التحويلية، والتشييد 5489 عاملا، وتجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المكبات ذات المحركات والدراجات البخارية 5389 عمالا.

وتابع أنه تم تصويب أوضاع 43 ألفا و182 عاملا، بالتعليم، والزراعة وصيد الأسماك 38 ألفا و501 عامل، وفي أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 1794عاملا، وفي النقل والتخزين 511، والباقي في قطاعات أخرى. وأشار تقرير مكتب التمثيل العمالي، إلى أن وزارة العمل الأردنية أصدرت قرارا تضمن تنفيذ عددا من الإجراءات اعتبارا من 27 فبراير المقبل، تقضي بالسماح للعمال غير الأردنيين العاملين بقطاع الزراعة، بالانتقال إلى أي صاحب عمل أخر داخل القطاع الزراعي شريطة حصول العاملة على براءة ذمة من صاحب العمل السابق.