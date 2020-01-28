أخبار مصر | محافظ المنيا: ندعم مركز العزيمة لعلاج مرضى الإدمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ المنيا: ندعم مركز العزيمة لعلاج مرضى الإدمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومن ناحيته، أضاف أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، أن وجود مركز لعلاج الإدمان بالمواصفات العالمية بالمحافظة، رائع قائلا: المخدرات تدمر أي شيء في الدنيا خاصة الشباب".
وحرص أحمد حسن، على التقاط الصورة التذكارية مع المتعافين الذي خرجتهم وزيرة التضامن الاجتماعي.
وخرجت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة، وقامت بتسليمهم شيكات بقيمة 130 ألف جنيه، ليصل إجمالي القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي إلى ما يقرب من 2 مليون و730 ألف جنيه حتى الآن.
ويُعد مركز العزيمة، أول مركز متخصص لـتأهيل مرضى الإدمان في محافظات الصعيد، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 126 سريرا، ويخدم ما يقرب من 4000 مريض سنويًا على مستوى الإقامة الداخلية والرعاية النهارية.
ويتضمن المركز صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" وتأهيل بدني وتنس طاولة وبلياردو، ومجمع ورش" تدريب مهني، ورش نجارة وخياطة ورشة حدادة".