أخبار مصر | محافظ المنيا: ندعم مركز العزيمة لعلاج مرضى الإدمان

معربا عن سعادته بتخريج أول دفعة من المتعافين بالمركز.

ومن ناحيته، أضاف أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، أن وجود مركز لعلاج الإدمان بالمواصفات العالمية بالمحافظة، رائع قائلا: المخدرات تدمر أي شيء في الدنيا خاصة الشباب".

وحرص أحمد حسن، على التقاط الصورة التذكارية مع المتعافين الذي خرجتهم وزيرة التضامن الاجتماعي.

وخرجت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة، وقامت بتسليمهم شيكات بقيمة 130 ألف جنيه، ليصل إجمالي القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي إلى ما يقرب من 2 مليون و730 ألف جنيه حتى الآن.

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