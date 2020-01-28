أخبار مصر | التضامن: نصف المتواجدين بمركز العزيمة لعلاج الإدمان من المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: نصف المتواجدين بمركز العزيمة لعلاج الإدمان من المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال "عثمان": إن 50% من الحالات التي استقبلها المركز، كانت من المنيا، و30% من القاهرة، و20% من محافظات الصعيد الأخرى، كما أن 22.4% من الحالات المستفيدة من الخدمات العلاجية، لديهم مؤهل جامعي و8.2% مؤهل فوق المتوسط و35.9% ثانوي فني، و8.2% إعدادي و11% ابتدائيي و8.6% أمي. وفيما يتعلق بتوزيع المستفيدين من الخدمات العلاجية بالمركز، طبقا لفئات السن، أوضح أن 6.9% من المستفيدين أعمارهم تبدأ من سن 41 عاما فأكثر و38% يتراوح أعمارهم من 31 إلى 40 عاما، و46% من 20 إلى 30 عاما و8.7% أعمارهم أقل من 20 عاما.

ولفت إلى أن 1.4 من الحالات المستفيدة، كانت تتعاطى الاستروكس والفودو و9.2% أفيون و9.6 بانجو و46.3% ترامادول و59.2% حشيش و61% هيروين، مع العلم أن الكثير من الحالات المستفيدة من الخدمات العلاجية تعاطى متعدد "أكثر من نوع مخدر". وجاء ذلك خلال حفل تكريم وتخريج أول دفعة من متعافي الخط الساخن "16023"، وعددهم 100 متعافٍ في مركز العزيمة بالمنيا، بحضور اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ونواب المحافظة، وأحمد حسن، عميد لاعبي العالم. ويُعد مركز العزيمة أول مركز متخصص لـتأهيل مرضى الإدمان في محافظات الصعيد، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 126 سرير ويخدم ما يقرب من 4000 مريض سنويًا على مستوى الإقامة الداخلية والرعاية النهارية.

استعرض عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنجازات مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة المنيا، على مدار عام.

ويتضمن صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" وتأهيل بدني وتنس طاولة وبلياردو كما يتضمن مجمع ورش"تدريب مهني، ورش نجارة وخياطة ورشة حدادة".