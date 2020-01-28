أخبار مصر | التضامن: نصف المتواجدين بمركز العزيمة لعلاج الإدمان من المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: نصف المتواجدين بمركز العزيمة لعلاج الإدمان من المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفيما يتعلق بتوزيع المستفيدين من الخدمات العلاجية بالمركز، طبقا لفئات السن، أوضح أن 6.9% من المستفيدين أعمارهم تبدأ من سن 41 عاما فأكثر و38% يتراوح أعمارهم من 31 إلى 40 عاما، و46% من 20 إلى 30 عاما و8.7% أعمارهم أقل من 20 عاما.
وجاء ذلك خلال حفل تكريم وتخريج أول دفعة من متعافي الخط الساخن "16023"، وعددهم 100 متعافٍ في مركز العزيمة بالمنيا، بحضور اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ونواب المحافظة، وأحمد حسن، عميد لاعبي العالم.
ويُعد مركز العزيمة أول مركز متخصص لـتأهيل مرضى الإدمان في محافظات الصعيد، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 126 سرير ويخدم ما يقرب من 4000 مريض سنويًا على مستوى الإقامة الداخلية والرعاية النهارية.
ويتضمن صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" وتأهيل بدني وتنس طاولة وبلياردو كما يتضمن مجمع ورش"تدريب مهني، ورش نجارة وخياطة ورشة حدادة".