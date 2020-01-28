أخبار مصر | وزيرة التضامن: بدء إنشاء مستشفى علاج الإدمان في إمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: بدء إنشاء مستشفى علاج الإدمان في إمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: إنه تم البدء في رحلة تشييد مستشفى علاج الإدمان بمنطقة إمبابة، بالتعاون مع وزارتي "الصحة والسكان والإنتاج الحربي"، وهو المشروع الذي شهد المهندس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بروتوكول توقيعه، بتكلفة تصل إلى 155 مليون جنيه.

وأضافت الوزيرة، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، يمثل نموذجًا جديدًا لاستثمار الأصول غير المستغلة للدولة، حيث يقع على مساحة 10 آلاف مترمربع، داخل مستشفى حميات إمبابة، وسيوفر خدمات العلاج لمتوسط 20 ألف مريض إدمان سنويًا، على مستوى العيادات الخارجية والعلاج الداخلي.

ونوهت بأن العام الجاري سيشهد تكثيف حملات الكشف على التعاطي بين العاملين بالدولة. وأشارت إلى استهدف الكشف على 300 ألف موظف، هذا العام، استكمالًا للمسيرة التي بدأناها العام الماضي وشهدت الكشف على 128 ألف موظف في 29 وزارة بـ26 محافظ،ة ونتج عنها انخفاض نسبة التعاطي بين الموظفين من 8% في مارس 2019 إلى 2% في الفترة الحالية. Advertisements

وتابعت أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مستمر في متابعة قانون الكشف عن المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذي اعتمده مجلس الوزراء 20 مارس 2019، وجارٍ حاليًا مناقشته بمجلس النواب.



وجاء ذلك خلال حفل تكريم وتخريج 100 متعافٍ من متعاطي المخدرات بمركز العزيمة بالمنيا، بحضور اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وعمرو عثمان مساعد، وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ونواب المحافظة، وأحمد حسن، عميد لاعبي العالم. وجاء ذلك خلال حفل تكريم وتخريج 100 متعافٍ من متعاطي المخدرات بمركز العزيمة بالمنيا، بحضور اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وعمرو عثمان مساعد، وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ونواب المحافظة، وأحمد حسن، عميد لاعبي العالم. ويُعد مركز العزيمة، أول مركز متخصص لـتأهيل مرضى الإدمان في محافظات الصعيد وتصل طاقته الاستيعابية إلى 126 سرير ويخدم ما يقرب من 4000 مريض سنويًا على مستوى الإقامة الداخلية والرعاية النهارية.

ويتضمن صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" وتأهيل بدني وتنس طاولة وبلياردو كما يتضمن مجمع ورش" تدريب مهني، ورش نجارة وخياطة ورشة حدادة.

