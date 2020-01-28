أخبار مصر | "من القاع للإبداع".. معرض منتجات لمتعافي المخدرات بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "من القاع للإبداع".. معرض منتجات لمتعافي المخدرات بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أول معرض لمنتجات المتعافين من الإدمان، داخل مركز العزيمة بالمنيا، حيث يتضمن منتجات الملابس والموبيليا والأعمال اليدوية.

وسلمت الوزيرة، شيكات بقيمة 130 ألف جنيه، إلى مجموعة من المتعافين من المخدرات، ليصل إجمالي القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي، إلى نحو 2 مليون و730 ألف جنيه، حتى الآن.



ووجهت الوزيرة، كلمة للشباب المتعافي قائلة: "أنتم أبطال قهرتم مرضكم بعزيمة وإصرار، وأتمنى لكم الاستمتاع بتعافيكم مدى الحياة، وسنكون داعمين ومساندين لكم في هذه المرحلة".

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ووجهت الوزيرة التحية للعاملين بالصندوق وبمركز العزيمة لتأهيل المدمنين بالمنيا؛ للجهد الذي بذلوه ليكون لدينا تجربة ملهمة في صعيد مصر لتأهيل مرضى الإدمان. وجاء ذلك بحضور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وأعضاء مجلس نواب المحافظة، وأحمد حسن عميد لاعبي العالم. ويُعد مركز العزيمة، أول مركز متخصص لـتأهيل مرضى الإدمان بمحافظات الصعيد، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 126 سريرا، ويخدم ما يقرب من 4000 مريض سنويًا على مستوى الإقامة الداخلية والرعاية النهارية.

ويتضمن المركز صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" وتأهيل بدني وتنس طاولة وبلياردو كما يتضمن مجمع ورش" تدريب مهني، ورش نجارة وخياطة ورشة حدادة.

