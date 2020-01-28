أخبار مصر | علي عبدالعال يُحيل 3 قوانين للجان النوعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي عبدالعال يُحيل 3 قوانين للجان النوعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ثلاثة مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لدراستها وتقديم تقريرعنها، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن.

كانت القوانين كالأتي:

Advertisements

-الأول: مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الكهرباء الصادر برقم 87 لسنة 2015، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الطاقة.

-الثاني: مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتب لجنتي الإسكان والزراعة.

-الثالث مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيد، و60نائبًا، بشأن تعديل قانون التخلص من البرك والمستنقعات إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية والإسكان والتشريعية.