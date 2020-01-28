أخبار مصر | وزيرة التضامن تشهد حفل تعافي 100 متعاطٍ للمخدرات بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تشهد حفل تعافي 100 متعاطٍ للمخدرات بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجاء ذلك بحضور اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وعمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وأعضاء مجلس نواب المحافظة، وأحمد حسن، عميد لاعبي العالم. ويُعد مركز العزيمة، أول مركز متخصص لـتأهيل مرضى الإدمان في محافظات الصعيد، وتصل طاقته إلى 126 سرير ويخدم ما يقرب من 4000 مريض سنويًا على مستوي الإقامة الداخلية والرعاية النهارية.

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم الثلاثاء، حفل تكريم وتخريج أول دفعة من متعافي الخط الساخن "16023"، لعدد 100 متعافٍ في مركز العزيمة بالمنيا.

ويتضمن المركز، صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" وتأهيل بدني وتنس طاولة وبلياردو، كما يتضمن مجمع ورش "تدريب مهني، ورش نجارة وخياطة ورشة حدادة".