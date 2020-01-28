أخبار مصر | برلمانية تطالب بتعميم حظر النقاب داخل المستشفيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تطالب بتعميم حظر النقاب داخل المستشفيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت إيناس عبد الحليم، عضوة مجلس النواب، بحكم محكمة القضاء الإداري، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس.

وطالبت النائبة، في تصريحات لها، وزيرة الصحة بتعميم هذا الحكم بمفهومه الواسع وإصدارها قرارا بتعميم حظر النقاب داخل المستشفيات بين الأطباء والممرضين، حيث أن الحكم القضائي بمفهومه الواسع يحمل بين طياته عنوان الحقيقة وتطبيق روح القانون في تعميمه على المستشفيات أيضا لنفس السبب والعلة.

وقالت: لا يخفى على أحد أن الظروف الأمنية التي تمر بها مصر، والتي تعجل بحظر النقاب أو البرقع أو أي غطاء للوجه يسمح بأي أعمال إجرامية إرهابية، لا سيما في ظل محاولات استهداف مؤسسات الدولة، وزيادة معدلات الجريمة الجنائية والإرهابية، حيث أصبحت سلبيات النقاب لا تعد ولا تحصى مقارنة بأية إيجابيات.