أخبار مصر | ضبط كمية من الأقراص المخدرة بحوزة راكب في مطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط كمية من الأقراص المخدرة بحوزة راكب في مطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي، كمية من المواد المخدرة بصحبة راكب قادم من روما.



وأكد مصدر أمني، أنه بتفتيش الراكب عثر بحوزته على مواد مخدرة حال وصوله للبلاد على متن رحلة الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران" قادما من دولة إيطاليا، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 109 أقراص لعقار الكونترمال المخدر.



وأمر اللواء حسين منيع مساعد وزير الداخلية لأمن المطار، باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.