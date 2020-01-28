أخبار مصر | رئيس محلية النواب يطالب بتحديد اختصاصات نواب المحافظين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس محلية النواب يطالب بتحديد اختصاصات نواب المحافظين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس لجنة الإدارة المحلية، المهندس أحمد السجيني: إن نائب المحافظ، يريد أن يطئن على مستقبله بعد انتهاء فترة عمله، لأن منصبه سياسي، مطالبا بتحديد اختصاصات وظيفية واضحة له لتشجيع الشباب على تولي المناصب القيادية.

وأيد "السجيني" نواب المحافظين في مطالبتهم بتحديد اختصاصات وظيفية واضحة، مؤكدًا أهمية مراعاة ذلك في البرامج التدريبية المخصصة لهم.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشـروع قانون المقدم بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.

ويستهدف مشروع القانون تنظيم أحوال الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية الجهات والهيئات القضائية، أو وظائف القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها.

كما يستهدف تنظيم أحوال وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، والحفاظ على حقوق الشباب لمن يشغل منهم هذا المنصب وأحوال الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله قبل شغل المنصب وحماية حقوقه التأمينية والمالية.