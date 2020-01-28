أخبار مصر | برلماني: قانون الزراعة العضوية يزيد الناتج القومي

وقال ضيف، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن مشروع القانون يحث على استخدام الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها في الزراعة، بدلا من استخدام المبيدات والكيماوية المخلقة، التي لها تأثيرات ضارة على الصحة وينتج عنها أمراض مختلفة، كما تؤدي إلى وجود تأثيرات سلبية على الزراعة.

وطالب النائب، بضرورة توعية المستثمرين الصغار في قطاع الزراعة وجميع المزارعين بذلك القانون وأهدافه وأهميته، حتى يتم التوسع في تطبيقه، وزراعة مساحات كبيرة باستخدام الأسمدة العضوية لدعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.

وأوضح، أن هناك فائدة كبيرة من وراء تطبيق القانون، وهي ضمان سلامة الغذاء والحفاظ على صحة المواطن المصري، لاسيما وأن القانون منح صلاحيات لكل من الهيئة العامة لسلامة الغذاء والمعمل المركزي للزراعة العضوية بوزارة الزراعة، للإشراف على تطبيق مواد القانون والرقابة على المزارع المنتجة لتلك المحاصيل الزراعية وكذلك المصانع التي تقوم بمراحل التصنيع الزراعي لتلك المنتجات.