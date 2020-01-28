تدريب الطلاب على احترام الآخر فى دورات تدريبية لمعلمى التربية الخاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الإدارة المركزية للتربية الخاصة بعقد دورات تدريبية للمعلمين بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، للتدريب على احترام الآخر وتقبل الاختلاف وأساليب تعديل السلوك ووسائل التعليم الحديثة. وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بيان لها، أن المرحلة الأولى من التدريب، التى تقام فى الفترة من 26 يناير الجارى إلى 5 مارس المقبل، تستهدف 3500 معلم ومعلمة، مشيرة إلى أن الدورات التدريبية تتم بالتعاون مع منظمة اليونسيف وجامعة عين شمس. وتفقدت إنجى مشهور مستشارة الوزير لشئون التربية الخاصة، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة، تدريبات المعلمين بمحافظة الغربية واستطلاع آراء المعلمين حول التدريبات. Advertisements كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم، قررت وضع منهج جديد للقيم والأخلاق والمعاملات، حيث كشفت الدكتورة نوال شلبى، مدير مركز المناهج والمواد التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل تدريس كتاب قيم وأخلاق على طلاب الصف الثالث المرحلة الابتدائية من العام الدراسى المقبل 2020،2021.

وأوضحت الدكتورة نوال شلبى، مدير مركز المناهج والوسائل التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المركز انتهي من إعداد إطار منهج القيم والأخلاق، المشترك بين التربية الدينية الإسلامية والمسيحية. وأضافت الدكتورة نوال شلبى، فى تصريح خاص، أن الوزارة تدرس حاليا كيفية تدريس، كتاب القيم والأخلاق والمدة الزمنية لتدريسه وعدد الحصص الأسبوعية، قائلة: سيتم تدريسه بجانب كتاب التربية الدينية الإسلامية والمسيحية، موضحة أن الكتاب سيتم تأليفة وفق معايير وإطار عام وسيتم التركيز فيه على الأنشطة تؤدى إلى تنمية القيم والأخلاق لدى الطلاب.

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