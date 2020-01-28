شكرا لقرائتكم خبر عن شهامة المصريين تواجه كورونا.. طوارئ لمساعدة سيدة مصرية حامل بمدينة ووهان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السفير محمد البدرى، سفير مصر فى بكين- خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم - عن وجود حالة لسيدة مصرية فى مدينة ووهان حامل وستلد خلال الأسبوعين القادمين، مؤكدا أنه تجرى الآن اتصالات مع السلطات الصينية قبل الولادة، بسبب عدم وجود زوجها فى المنطقة المحظورة بسبب أنه كان فى الخارج وقت قرار الحظر على المدينة.

وفى موقف يجسد روح الشهامة المصرية خاصة فى الأزمات، اصطف جميع المصريين الموجودين داخل تلك المدينة المعزولة للوقوف بجانب السيدة المصرية حتى تضع مولودها، وتواصل ”الخليج 365” مع أحد المصريين المقيمين بمدينة ووهان الصينية لمعرفة الوضع الحالى لتلك السيدة وكيف سيتم مساعدتها حتى تضع مولودها فى ظروف الصعبة التى تضرب تلك المدينة من انتشار فيروس كورونا فى كل ارجائها وسقوط العشرات من الوفيات وإصابة الآلاف.

وأكد الدكتور محمد فرحات عضو المهمة العلمية بجامعة وسط الصين الزراعية فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه مقيم الآن بمدينة ووهان الصينية داخل السكن الجامعى المخصص لأعضاء البعثة العلمية بجامعة وسط الصين، ولكن تم فرض حالة من الإقامة الجبرية والحجر الصحى على الجميع بالمدينة ومنع خروج أو دخول أى أحد ومنع الاختلاط خاصة بالسكن الجامعى خشية العدوى والإصابة بفيروس كورونا، وأكد أن السيدة الحامل موجودة برفقتهم داخل السكن الجامعى وسط المصريين ويتم الاطمئنان عليها كل ساعة، والجميع يقف بجانبها حتى تضع مولودها بسلام والاطمئنان على حالتها الصحية.

وأشار فرحات أن السيدة من المقرر أن تضع مولودها داخل أحد المستشفيات المخصصة للولادة بالمدينة والتى لا يدخل إليها أحد من مصابى فيروس كورونا فهى مخصصة فقط لحالات الحمل والولادة مما يجعلها أكثر أمانا على تلك السيدة .

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وأضاف الدكتور محمد فرحات لـ"الخليج 365" أنه تم وضع ارقام عدد من المصريين على هاتف تلك السيدة للاتصال فى حالة الطوارئ، فور شعورها بأى ألم للمخاض سيتم نقلها فورا إلى المستشفي.

قائلا" المصريين هنا قلبهم على قلب بعض ولا اصابات بيننا ووسائل التواصل الاجتماعى هى وسيلتنا للاطمئنان على بعضها البعض بشكل لحظى".

وشدد فرحات على أن جميع الطلاب المصريين بخير وفى حالة جيدة وملتزمين بإجراءات الوقاية الصحية من ارتداء الكمامات وعدم الخروج من غرفهم وغسيل الايدى بشكل دائم للسيطرة على منع العدوى بفيروس كورونا.