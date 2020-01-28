شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار جديد لوزيرة الصحة مختص بشئون الأشعة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الدكورة هالة زايد، وزيرة الصحة قرارا رقم 58 لسنة 2020 بتكليف الدكتور محمد فوزى، زميل أشعة بالمعهد القومى للأمراض المتوطنة والكبد بالهيئة العامة للمستشفيات والمعهاهد التعليمية للعمل مستشارا لوزير الصحة والسكان لشئون الأشعة لمدة عام.

ويشغل الدكتور محمد فوزى، منصب نائب رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد القومية للشئون الفنية، ورئيسا لأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى والمهنى (المعهد القومى للتدريب سابقا).

وكانت وزارة الصحة أعلنت، تطوير مستشفى بولاق الدكرور العام بمبلغ 150 مليون جنيه ضمن خطة الوزارة 2019/2020 لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية بكل محافظات الجمهورية.

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وأوضحت أنه تم تجهيز غرفتي الأشعة وقسطرة القلب بمستشفى بولاق الدكرور العام، وتزويدها بـ 6 حضانات للأطفال، و4 أجهزة تنفس للأطفال والكبار، و10 أجهزة مونيتور، و20 جهاز تكييف، وأجهزة (تحليل هرمونات، وغازات دم، وعد دم، وتعقيم على البارد)، بالتعاون مع مؤسسة GIZ، لافته إلى أنه يتم تجديد وإحلال 5 مصاعد بالمستشفى، لتوفير خدمة لائقة للمرضي.

وأضاف وزارة الصحة أنه تم إعداد مقايسة أعمال خاصة بتطوير المستشفى على أن يتم البدء بتنفيذ أعمال التطوير أول شهر فبراير المقبل.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن العدد الحالى من القوى البشرية بالمستشفى كافِ وفقًا للبرنامج الوظيفي الحالي، حيث يوجد بالمستشفى 248 طبيبًا بمختلف التخصصات، و28 طبيب أسنان، و29 طبيب علاج طبيعي، و83 صيدلى، و256 ممرضًا، و74 فني، و148 إداريًا، موضحه أنه سيتم زيادة القوى التشغيلية للمستشفى وفقًا للبرنامج الوظيفى الجديد.