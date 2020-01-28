شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: فحص 540 رسالة تقاوى ولجان مروية لفحص أمراض النبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير رسمى أصدره معهد أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية لرصد الحالة المرضية لمختلف المحاصيل بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى فحص 540 رسالة تقاوى وعينات نبات وعينات للقطاع الخاص خلال الشهر الماضى، وقال الدكتور أشرف خليل مدير المعهد، إنه تم خلال الشهر الماضى فحص (494) رسالة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية، وفحص (45) عينات نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة.

وأضاف "خليل"، أنه تم الاشتراك فى أعمال (19) لجنة لفحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة من الناحية المرضية، وفحص عدد (50) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، وتعريف عدد (9) عزلات فطرية بقسم بحوث الفطريات وحصر الأمراض، فضلا عن شراء عدد (1) عزلة فطرية لقسم بحوث الفطريات وحصر الامراض، وشراء عدد ( 3) مادة نامتريه من قسم بحوث الفطريات وحصر الامراض وفحص عدد ( 4) طرود بهم ت. بذور مختلفة.

ويواصل معهد أمراض النباتات نشر اللجان الفنية بالمرور على زراعات النباتات الطبية والعطرية فى محافظة بنى سويف بمركزي إهناسيا ومركز سمطا لرصد الحالة المرضية للمزروعات، والمرور على زراعات النباتات الليليم المنزرعة داخل الصوب البلاستيكية بالقناطر الخيرية لرصد الحالة المرضية.

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وتقوم اللجان البحثية أيضا بالمرور على زراعات بنجر السكر بالمحافظات المختلفة للوقوف على الحالة المرضية وزراعات بنجر المائدة فى محافظة البحيرة لرصد الحالة المرضية، فضلا عن المرور على محاصيل الخضر المختلفة وذلك فى محافظة المنيا مركز ابو قرقاص لرصد الحالة المرضية.

وأكد معهد الأمراض إلي أن هذه اللجان قامت أيضا بالمرور على محاصيل الخضر المختلفة وذلك فى محافظة المنوفية في مركز الباجورلرصد الحالة المرضية، والمرور على زراعات الجوافة بمركز أبو حمص – محافظة البحيرة لرصد الحالة المرضية، والمرور على زراعات الموالح بوادى النطرون – محافظة البحيرة لرصد الحالة المرضية.



