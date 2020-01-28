شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الإدمان: 50% من المستفيدين من الخدمات العلاجية بالمركز من أبناء المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إنجازات مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة المنيا على مدار عام، حيث إن 50% من الحالات التى استقبلها المركز كانت من محافظة المنيا و30 %من القاهرة و20% من محافظات الصعيد الأخرى، كما ان 22.4 % من الحالات المستفيدة من الخدمات العلاجية لديهم مؤهل جامعى و8.2% مؤهل فوق المتوسط و35.9% ثانوي فنى و8.2% إعدادى و11% لديهم ابتدائية و8.6% أمى.

وفيما يتعلق بتوزيع المستفيدين من الخدمات العلاجية بالمركز طبقا لفئات السن، أوضح "عثمان" أن 6.9% من المستفيدين أعمارهم تبدأ من سن 41 عاما فأكثر و38% يتراوح أعمارهم من 31 إلى 40 عاما و46% من 20 إلى 30 عاما و8.7% أعمارهم أقل من 20 عاما، لافتا إلى ان 1.4 من الحالات المستفيدة كانت تتعاطى الاستروكس/ فودو و9.2% أفيون و9.6 بانجو و46.3% ترامادول و59.2% حشيش و61% هيروين مع العلم أن الكثير من الحالات المستفيدة من الخدمات العلاجية تعاطى متعدد " أكثر من نوع مخدر ".

جاء ذلك خلال احتفالية تخريج أول دفعة من متعافي الخط الساخن "16023"، لصندوق مكافحة وعلاج مرضى الإدمان بمركز العزيمة بالمنيا، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والدكتور شريف فارق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضاء مجلس نواب المحافظة وكابتن احمد حسن عميد لاعبى العالم.