شكرا لقرائتكم خبر عن "استقلال الصحافة" تطالب بإجراءات إيجابية بشأن المتدربين فى المؤسسات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن أملها فى اتخاذ إجراءات إيجابية، بشأن المتدربين الصحفيين، بالمؤسسات الصحفية، المملوكة للدولة، قبل دخول قرار مجلس الوزراء، بغلق باب التعيينات والتعاقدات، حيز التنفيذ.

وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن توصية مجلس الوزراء، بغلق باب التعيينات، والتعاقدات، فى المؤسسات الصحفية، المملوكة للدولة، يجب أن تسبقها خطوة، أكثر أهمية، قبل تحويلها إلى قرار رسمى، واجب التنفيذ، تتمثل تلك الخطوة فى تعيين المتدربين الصحفيين، الذين قضوا عاما فأكثر من العمل داخل تلك المؤسسات، حفاظا على مستقبلهم، وتأكيدا لتوجهات القيادة السياسية بدعم الشباب.

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وأكد العدل فى بيان له، أن توصية الحكومة، تأتى فى إطار تطوير أداء المؤسسات الصحفية، وترشيدا للإنفاق، وجهود الإصلاح التى تتبناها الدولة، غير أنه يجب تجنب آثارها السلبية على مستقبل شباب، بذل من الجهد والعمر، سنوات فى سبيل أداء صحفى، يخدم سياسات الدولة.

وطالب العدل المؤسسات الصحفية، المملوكة للدولة، بالتعاون مع الوزارات المعنية، ومنها المالية، والتخطيط، بضرورة البدء الفورى فى تعيين المتدربين الصحفيين، وتوفير درجات مالية لهم، دعما لاستمرارهم فى أداء مهنى، يعزز خطط وجهود الإصلاح الاقتصادى، مضيفا أنه فى حالة التفكير فى دمج بعض المؤسسات الصحفية، مراعاة عدم تسريح الصحفيين، أعضاء النقابة، والتأكيد على عدم ضمهم إلى طابور البطالة، الذى يعانى منه الوسط الصحفى.