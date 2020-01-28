شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: الانتهاء من إعداد المسح القومى للمخدرات وإعلان النتائج نهاية مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن قضية تعاطى وإدمان المواد المخدرة ستظل فى مقدمة اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى فى إطار من الشراكة الكاملة مع كافة الوزارات والجهات المعنية وسنمضى قدماً فى تنفيذ خطوات هامة لمواجهة المشكلة خلال عام 2020 وأن أهم هذه الخطوات تتمثل فى الانتهاء من إعداد المسح القومى الشامل عن مشكلة المخدرات والذى ينفذه الصندوق بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وسيتم الإعلان عن نتائج المسح فى نهاية مارس القادم.

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وأضافت الوزيرة "انه سيتم إعداد الخطة القومية لمكافحة المخدرات وفقاً لنتائج المسح، وسيتم إعداد الخطة فى إطار تشاورى مع كافة الجهات الحكومية والأهلية، كما سيتم الاستفادة من نموذج مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان وتعميمه فى محافظتي البحر الأحمر وبورسعيد، حيث سيتم فى أبريل القادم افتتاح مركزين جديدين بمدينتى "الغردقة وبورفؤاد" بالإضافة إلى افتتاح فرع جديد للخط الساخن بمحافظة الفيوم بالتعاون مع كلية الطب جامعة الفيوم، فضلاً عن افتتاح مركزين جديدين للخط الساخن بالصندوق بمحافظتى سوهاج وبنى سويف، وتطوير خدمة الخط الساخن بمستشفى المعمورة بإضافة 70) سرير وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية.

جاء ذلك خلال احتفالية تخريج أول دفعة من متعافى الخط الساخن "16023"، لصندوق مكافحة وعلاج مرضى الادمان بمركز العزيمة بالمنيا بحضور اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والدكتور شريف فارق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضاء مجلس نواب المحافظة وكابتن احمد حسن عميد لاعبى العالم.