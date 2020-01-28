شكرا لقرائتكم خبر عن عارضة أزياء إسبانية بعد زيارتها لمصر: سقارة المفضلة لدى.. وتصفها بالمدهشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمتعت جوانا سانز، عارضة الأزياء الإسبانية، مع زوجها زوجها لاعب الكرة البرازيلى الشهير دانى ألفيس، ببضعة أيام فى مصر، وظهر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث نشرت سانز عدة صور لها على الإنستجرام.



جوانا سانز

وقالت سانز: "ذهبنا إلى سقارة وكان المفضل لدى، ودخلنا هذه المقبرة من الداخل، ووجه بالفعل مدهشا، فكيف يتم الحفاظ عليه بهذا الشكل، من الوانه الرائعة ومنحوتاته، كما أننا رأينا العديد من المنحوتات وبقايا المقابر فى متحف القاهرة، ولكن دخول المقبرة كان لها شعور خاص فكانت هناك طاقة غريبة".

كما قالت سانز: "الأحجار الجيرية فى الآثار المصرية شئ رائع.. والضوء السحرى الدافئ.. هذا الضوء الذى يمنحك السلام ويسمح لتصوير ملايين من الصور".

وكان وصل إلى مطار القاهرة الشهر الماضى، قادما من برشلونة دانى الفيس لاعب كرة القدم البرازيلى الحاصل على أكبر عدد بطولات فى التاريخ لزيارة مصر، وقام بزيارة عدة مناطق أثرية وسياحية فى العاصمة.

Advertisements



عارضة الازياء الاسبانية جوانا سانز زوجة دانى الفيس

وتعتبر الزيارة هى الثانية للاعب البرازيلى فى مصر، حيث قام بزيارة مصر منذ عدة سنوات مع منتخب السامبا بكأس العالم للشباب، والذى تم تنفيذ أحداثه فى مصر فى ذلك الوقت، وفازت البرازيل به.

يعتبر ألفيس أكثر لاعب متوج بالبطولات على الإطلاق وله تاريخ طويل فى كرة القدم دوليا، حيث بدأ رحلته منذ شبابه، واستمر حتى اليوم كأحد أقوى اللاعبين فى العالم.

ويلعب ألفيس حاليًا فى نادي ساو باولو البرازيلى، حيث انضم من قبل لبرشلونة بمبلغ 32.5 مليون يورو ليصبح المدافع الأغلى فى التاريخ فى ذلك الوقت.

وفاز بثلاثية فى أول موسم له مع النادى الإسبانى وكذلك بكأس السوبر الأوروبية وكأس السوبر وكأس العالم للأندية، وصولا إلى تحقيق السداسية التاريخية.