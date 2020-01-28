شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يعلن بد الحفر الجزء النفقى بين محطتى ماسبيرو والزمالك بالخط الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير ، يرافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ورئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق جولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى والتى يبلغ طولها 17.7 كم وتشتمل على عدد (15) محطة حيث تفقد محطات الزمالك -الكيت كات -القومية - الدائرى.

والتقى الوزير بالمهندسيين والعاملين بالمشروع واطلع على معدلات تنفيذ المرحلة الثالثة، ووصلت نسبة تنفيذ المرحلة الثالثة بالكامل 27.1% وحيث يتم تنفيذها على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يمتد من محطة العتبة حتى الكيت كات بطول 4كم ويشمل (4) محطات نفقية وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال به 38% ومخطط إفتتاحه فى 2021.

وأضاف الوزير أن ماكينة الحفر العميق تقوم حالياً بحفر الجزء النفقى بين محطتى ماسبيرو والزمالك كما بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية بمحطة الزمالك 61% وبمحطة الكيت كات 73%، والجزء الثانى يمتد بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج ويشمل 6 محطات [ محطة نفقية وعدد4 محطات علوية ومحطة سطحية ] وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال به 17% ومخطط إفتتاحه فى 2022 والجزء الثالث يمتد بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتي جامعة القاهـرة ويشمل عدد 5 محطـات 3 محطات نفقية ومحطة علوية ومحطة سطحية] وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال به 10% ومخطط إفتتاحه فى 2023.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، فى تصريحات صحفية على هامش الجولة أهمية هذه المرحلة حيث أنها تحقق الربط مع الخط الأول فى محطة ناصر والخط الثانى فى محطتى العتبة وجامعة القاهرة مضيفا أن أهمية الخط الثالث تنعكس فى أنه يحقق الربط بين شرق القاهرة وغربها وأن تكلفة تنفيذ الخط الثالث بالكامل تبلغ حوالى 97 مليار جنيه وبلغت تكلفة تنفيذ هذه المرحلة 32.8 مليار جنيه مشيراً إلى أنه يجرى حالياً نهو تنفيذ أعمال الجزء الثانى من المرحلة الرابعة والتى تشتمل على ورشة العمرة الجسيمة التى تعتبر أكبر ورشة فى الشرق الأوسط ومن المخطط إفتتاحه فى إحتفالات إبريل 2020 ليصل طول ماتم تشغيله من هذا الخط 23.5 كم.

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بعدها توجه وزير النقل لمتابعة أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى والتى يبلغ طولها 19كم وتشتمل على عدد (17) محطة حيث تفقد الوزير أعمال تنفيذ تحويلات المرافق التى تتم من خلال التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية حيث شدد الوزير على متابعة تنفيذ الأعمال بصفة يومية للإلتزام بالتوقيتات المحددة لنهو الأعمال بمواقع المحطات وبما لا يعوق الحركة المرورية بالشارع وطبقاً للتصاريح الممنوحة للأعمال تمهيداً لتسليم مواقع العمل لمقاولى التنفيذ خالية من أى عوائق.

وأشار كامل الوزير أن تنفيذ هذه المرحلة يجسد عمق العلاقات المصرية اليابانية خاصة فى مجال النقل حيث قامت وكالة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) بإعداد الدراسات والتصميمات ومستندات الطرح الخاصة بهذه المرحلة ، كما تم توقيع إتفاقية قرض مقيد ميسر بقيمة 1.2 مليار دولار مع الوكالة اليابانية (الجايكا) للمساهمة في تمويل تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو والذي تبلغ تكلفتها 70 مليار جنيه كما تم تم توقيع مذكرة التفاهم مع تحالف شركات متسوبيشي أوراسكوم لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكة والسكة والورشة للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق بقيمة حوالى 12.5 مليار جنيه كما تم التعاقد مع شركة هرنكنشت الألمانية لتوريد 4 ماكينات حفر أنفاق جديدة للتنفيذ ، وحرصاً من الحكومة المصرية علي الاستفادة من التقنيات الألمانية سيتم تأهيل وتدريب الكوادر المصرية على الأساليب الحديثة والمتطورة في مجال حفر الأنفاق تحت إشراف الشركة الألمانية.

وأضاف أنه تم تقسيم الأعمال المدنية، والتى سيتم تنفيذها بتحالفات مصرية يابانية إلى جزئين الشرقى بطول 5.1كم وستتولى تنفيذه شركة «تايسى كوربوريشين» اليابانية بالمشاركة مع شركة اوراسكوم وجارى التفاوض مع الشركتين ،والغربى بطول 13.7 كم وسيتولي تنفيذة 4 شركات مصرية وطنية ، كما يجرى الإعداد لطرح أعمال توريد الوحدات المتحركة.

جديربالذكر أن هذا الخط يربط محافظة القاهرة بمحافظة الجيزة وبمدينة السادس من أكتوبر حيث تمتد المرحلة الأولى منه من المحطة التبادلية "حدائق الأشجار" غرب الطريق الدائري علي حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بالمتحف المصرى الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو، ثم يعبر أسفل النيل ليتقاطع مع الخط الأول للمترو فى محطة الملك الصالح فى حى مصر القديمة وصولا إلى محطة عمرو بن العاص.