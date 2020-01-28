10 معلومات عن عالم الكيمياء روبرت هولى.. اعرف سبب حصوله على جائزة نوبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الثلاثاء 28 يناير ذكرى ميلاد عالم الكيمياء الحيوية الأمريكى روبرت وليام هولى، الحاصل على جائزة نوبل فى الطب لأبحاثه حول المكونات الوراثية المسئولة عن تنظيم عملية تخليق البروتينات فى نواة الخلية، ويقدم ”الخليج 365” 10 معلومات عن روبرت وليام هولى فى ذكرى ميلاده كما يلى: ولد روبرت وليام هولى فى ولاية إلينوى الأمريكية فى مثل هذا اليوم 28 يناير عام 1922. التحق بالمدارس العامة بولايات إلينوى وكاليفورنيا وإيداهو، وبعد حصوله على الشهادة الثانوية من مدرسة إربانا الثانوية عام 1938، درس الكيمياء فى جامعة إلينوى حيث حصل على درجة البكالوريوس فيها عام 1942. انتقل روبرت هولى إلى جامعة كورنيل لاستكمال دراساته العليا حيث حصل على درجة الدكتوراه بالفلسفة فى الكيمياء العضوية عام 1947 بعد أن توقفت أعماله البحثية لفترة من الزمن أثناء الحرب العالمية الثانية. التحق هولى بزمالة ما بعد الدكتوراه بالجمعية الكيميائية الأمريكية تحت إشراف البروفيسور كارل ستيفنس بجامعة ولاية واشنطن خلال الفترة بين عامى 1947-1948 . ثم عاد إلى جامعة كورنيل كأستاذ مساعد للكيمياء العضوية بمحطة جنيفا التجريبية عام 1948. أصبح أستاذاً مشاركاً بين عامى 1950 و1957 وفى خلال هذه الفترة التحق بزمالة جوجنهايم التذكارية فى قسم الأحياء بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا 1955-1956. وفى سنة 1958 عاد إلى إيثاكا بنيويورك ليعمل بوظيفة باحث كيميائى بمختبر النبات والتربة والتغذية الأمريكى. وفى عام 1964 تفرغ هولى للعمل كأستاذ للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية فى جامعة كاليفورنيا، وشغل منصب رئيس القسم عامى 1965 و1966. اكتشف هولى الحمض الريبى النووى الناقل للحمض الأمينى "ألانين"، وانتهى من تحديد تتابع النيوكليوتيدات فيه عام 1964، وهو العمل الذى نال بسببه جائزة نوبل فى الطب عام 1968. توفى هولى فى مدينة لوس جاتوس بولاية كاليفورنيا عام 1993 عن عمر يناهز 71 عامًا.

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