شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تحذر المواطنين من إلقاء الموبايلات فى القمامة: مخلفات خطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان اليوم، برئاسة النائب علاء عابد، الإجراءات التى اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، من أجل تحسين النظام البيئى ومواجهة ارتفاع نسبة التلوث، مطالبه المواطنين بضرورة ترشيد وحسن استخدام الموارد، مضيفة: "مينفعش نستخدم خرطوم المياه فى غسل السيارات".

كما حذرت ياسمين فؤاد من خطورة إلقاء الهواتف المحمولة "الموبايلات" فى القمامة، حيث أنها تعتبر من المخلفات الخطرة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل فى هذا الصدد على المخلفات الطبية والتكنولوجية.

وقلت ياسمين، إن هناك عدة مشكلات تعمل الوزارة على حلها، على رأسها تغير المناخ والذى تسبب على سبيل المثال فى تأخر فصل الشتاء والارتفاع والانخفاض غير الطبيعى فى دراجات الحرارة، وهطول كمية كبيرة من الأمطار بشكل غير متوقع، وللأسف تتحمل الدول المتقدمة هذا الأمر نتيجة الثورة الصناعية وحجم الانبعاثات التى حدثت خلال هذه الفترة، لذلك نتفاوض معها حتى تتحمل التمويل اللازم لإدخال التكنولوجيا النظيفة.

Advertisements

وأضافت ياسمين، أن الملف المهم الأخر هو التخلص من المخلفات الخطرة، وبالفعل نجحت الوزارة فى نقل مخلفات خطرة عمرها 20عاما من مخزن الصف، وتم إخراجها خارج البلاد.

وأوضحت ياسمين، أن الوزارة تعاملت أيضا مع ملف "السحابة السوداء" حيث أتاحت المعدات والإمكانيات اللازمة للفلاحين للاستفادة من قش القمح وتحويله لسماد وأعلاف، وبالتالى امتنع الفلاح عن حرقه طالما أنه يستفيد منه "كان كل الناس اللى عندها حساسية بتدخل المستشفى فى موسم السحابة السوداء".

واشارت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن جهاز تنظيم إدارة المخالفات قامت برفع نحو 42 مليون طن من المخالفات الزراعية.