شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تسلم دفعة جديدة من متعافى الإدمان قروضا لإنشاء مشروعات صغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلمت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة شيكات بقيمة 130 ألف جنيه، ليصل إجمالى القروض التى تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعىّ إلى ما يقرب من 2 مليون و730 ألف جنيه حتى الآن، لدعم مشروعاتهم الصغيرة، ومساعدتهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم، فى إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعى للمتعافين.

جاء ذلك خلال احتفالية تخريج أول دفعة من متعافي الخط الساخن "16023"، لصندوق مكافحة وعلاج مرضى الإدمان بمركز العزيمة بالمنيا، بحضور اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والدكتور شريف فارق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضاء مجلس نواب المحافظة وكابتن أحمد حسن عميد لاعبى العالم.

وافتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أول معرض لمنتجات المتعافين من الإدمان داخل مركز العزيمة لتأهيل مرضى الادمان بمنطقة العزيمة بالمنيا تحت شعار من " القاع الى الإبداع " حيث يتضمن المعرض منتجات الملابس والموبيليا والأعمال اليدوية.

ويعد مركز العزيمة لتأهيل مرضى الادمان بالمنيا أول مركز متخصص لـتأهيل مرضى الإدمان فى محافظات الصعيد، وتصل طاقته الاستيعابية إلي 126 سريرا ويخدم ما يقرب من 4000 مريض سنوياً علي مستوي الإقامة الداخلية والرعاية النهارية، ويتضمن صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم " خماسي" وتأهيل بدنى وتنس طاولة وبلياردو، كما يتضمن مجمع ورش " تدريب مهنى ، ورش نجارة وخياطة ورشة حدادة.