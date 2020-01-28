شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: 2020 سيشهد توقيع اتفافيات إطلاق السيارات الكهربائية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن أهم مشروعات تطوير الشركة الهندسية لصناعة السيارات، توقيع عقد لتصنيع 105 وحدات سنويًا، وأنه تم توقيع العقد بين شركة فرست أوتوموتيف والشركة الهندسية فى 19 ديسمبر 2019، إلى أن يتم البدء فى الانتاج فور وصول معدات التجميع.

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وأشار "توفيق" فى كلمته خلال استعراض خطة عمل وزارة قطاع الأعمال بشأن إنتاج السيارات الكهربائية ومحطات الشحن الكهربائى خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن عام 2020 سيشهد توقيع الاتفافيات الخاصة بإطلاق السيارات الكهربائية فى مصر، لافتا إلى أن الجانبين المصرى والصينى تبادلا الزيارات من أجل بحث سبل التعاون فى إنتاج السيارة الكهربائية، وسيتم إعداد دراسة جيدة لموضوع الشحن الكهربائى قبل إطلاق السيارات الكهربائية.

ونوه توفيق بأن محطات الشحن الكهربائى ستكون متوافرة فى أماكن متنوعة، كما سيتم مراعاة حاجة سيارات التاكسى إلى محطات للشحن البطيء، لافتا إلى وجود حزمة من المحفزات المقترحة لإنتاج السيارات الكهربائية فى إطار جهود الوزارة لدراسة تجارب الدول فى إنتاج السيارات الكهربائية وأهمها التجربة الصينية، ومن بينها إطلاق برنامج على غرار مشروع إحلال التاكسى الأبيض محل الأسود فى 2006 يستهدف 3% سنويًا من الأسطول بواقع 11 ألف سيارة.