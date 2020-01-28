شكرا لقرائتكم خبر عن جزار ذبح 7 أشخاص بالبحيرة: أكرمونى بمنزلهم وكنت عاوز اقتل أخويا وعمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف جزار كفر الدوار بمحافظة البحيرة، المتهم بذبح 7 من أسرة واحدة وحرق منزلهم، أمام المحكمة خلال جلسة اليوم بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية، بالواقعة، مؤكدا أن الضحية أكرمه فى منزله وأنه كان ينوى قتل شقيقه وعمه.

جاء ذلك خلال جلسة اليوم محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة ايتاى البارود الابتدائية برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر وسكرتارية حسنى عبد الحليم أولى جلساتها لمحاكمة شريف ع .ر "- جزار - المتهم بقتل 7 أفراد من أسرة واحدة وحرق منزلهم بمركز كفر الدوار.

وشهدت الجلسة الأولى اعتراف المتهم بارتكابه جريمته تحت تأثير الضغوط النفسية الشديدة إثر المشاكل العائلية مع شقيقه وعمه وأنه لم يكن ينتوى قتل المجنى عليهم نافيا أن تكون السرقة هى الدافع لارتكاب الجريمة.

وقال المتهم أمام محكمة جنايات دمنهور، أن عائلته هم السبب فى تدميره نفسيا، متابعًا: "أهلى جنونى من كتر الحاجات اللى شفتها منهم وهى حاجات متعلقة بالشرف مقدرش اتكلم عنها.. وعشان كده رحت لطبيب نفسى وكنت بهرب فى الأراضى والغيطان وتم تحويلى إلى مستشفى الأمراض العقلية".

وعن مشهد قتل المجنى عليهم أكد المتهم أنه أراد الانتقام من شقيقه وعمه ولم يكن هناك نية لقتل المجنى عليه، وقال: "الراجل أكرمنى وضايفنى فى بيته ومكنش عندى أى نيه لقتله ولكن لما هو اتصل بعمى وقاله ابن اخوك عندى مشعرت بنفسى.. كان نيتى أقتل أخويا وعمى اللى ظلمنى طول عمرى وبالفعل أنا رحت لبيت عمى عشان انتقم منه مفيش حد فتحلى لانهم خافوا منى."

وزعم المتهم، أن هناك خفايا فى القضية لن يبوح بها إلا أمام وسائل الإعلام مرددا: "أنا عايز اتكلم فى التلفزيون، عايز الناس تسمعنى".

وفى هذا السياق قررت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر وسكرتارية حسنى عبد الحليم تأجيل محاكمة شريف ع .ر "- جزار - المتهم بقتل 7 أفراد من أسرة واحدة وحرق منزلهم بمركز كفر الدوار بالبحيرة إلى يوم الخميس 30 يناير الجارى للمرافعة.

كان المستشار محمد الشنوانى رئيس محكمة بندر دمنهور قد قام بتجديد حبس "ش.ال" المتهم بقتل 7 أفراد من أسرة واحدة وإحراق منزلهم بكفر الدوار بالبحيرة، 30 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 88 لسنة 2020 إدارى مركز دمنهور.

وكشف المتهم أمام النيابة عن قيامه بالذهاب إلى منزل المجنى عليه فجر يوم الحادث بزعم الاختباء داخل منزله خوفا من ملاحقته أمنيا لتنفيذ أحكام قضائية، مضيفا أنه أثناء جلوسه مع المجنى عليه راودته فكرة التخلص منه وسرقة الماشية فأخرج سكينا من طيات ملابسه وعاجله بطعنه غائرة فى البطن وحاول المجنى عليه المقاومة ولكنه لم يفلح وسط نزيف أحشائه.

وأشار المتهم فى اعترافه أن والدة المجنى عليه شعرت باستغاثة نجلها الضعيفة فحاولت إنقاذه إلا سكين المتهم كانت سابقه لتودى بحياتها.

وتابع المتهم، أنه قام بطعن الزوجة والأولاد هم الآخرين كما قام بإشعال النيران فى المنزل فى محاوله منه لإخفاء معالم الجريمة، موضحا أنه هرب بعد تنفيذ الجريمة مباشرة إلى مدينة برج العرب بالإسكندرية للاختباء عند أحد أقاربه وقام بتحرير محضر بإصابته للتمويه على الجريمة حتى تم القبض عليه ومواجهته بأدلة تورطه خاصة بعد تطابق عينة دمائه بالدماء التى وجدت بمسرح الجريمة.

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وكشفت المصادر، أن المتهم كان فى حالة ثابت واضح ولم ينف أى شيء من الاتهامات الموجهة اليه.

وكان المستشار أسامة المسلمى رئيس نيابة مركز كفر الدوار وبإشراف المستشار محمد السعيد عمر رئيس النيابة الكلية لنيابات شمال دمنهور والمستشار عماد الجندى المحامى العام لنيابات شمال دمنهور وسكرتارية عبد النبى إبراهيم ومحمود سمير حبس المتهم الرئيسى فى واقعة قتل أسرة كفر الدوار ويدعى " ش .ا" 37 سنة الذى يعمل جزار 4أيام على ذمة التحقيقات فى القضية.

من جانبها أكدت مصادر قضائية أنه قرار الحبس من النيابة العامة جاء بعد اعتراف المتهم الرئيسى فى القضية بارتكابه الجريمة بدافع سرقة المجنى عليه لمروره بضائقة مالية.

وأضافت المصادر، أنه تم التحقيق مع عدد من المشتبه بهم وشهود العيان وأهالى القرية لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها .

وأشارت المصادر أن المتهم يملك محل جزارة بقرية" التلاجة" بالقرب من قرية الشيخ على بكفر الدوار ومقيم بالإسكندرية وعلى علاقه عمل بالمجنى عليه الأول" حسنى أحمد على" فى تجارة المواشى.

وكانت قرية الشيخ على التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة قد شهدت حادثا مأسويا راح ضحيته 7 أشخاص من أسرة واحدة داخل منزلهم أثر قيام مجهولين بإحراق منزلهم بعد تسديد عدة طعنات قاتله اودت بحياتهم .

تلقى اللواء مجدى القمرى مدير امن البحيرة قد تلقى إخطارًا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية وبالفحص تبين مصرع7 اشخاص إثر احتراق منزلهم بقرية الشيخ على التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة .

وأسفر الحريق عن مصرع "حسني.س.ع"39 سنة و"ر.م.ش" 32 سنة زوجة الأول و"زينب.م.ع" 67 سنة والدة الزوج و"عماد" 15 سنة وعبد الرحمن" 10 سنوات و"محمد" 3 سنوات و"مسعد" 4 سنوات، " أبناء المجنى عليه الأول وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور انتقلت قوات أمن البحيرة إلى مكان الواقعة وكذلك سيارات الاسعاف وقوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العميد محمد بلبع.

ووجه اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث عال المستوى لكشف غموض الحادث بقيادة العميد أحمد لطفى رئيس المباحث الجنائية والعقيد عبد القوى عمرو رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الدوار والرائد محمود قاسى رئيس المباحث بمركز شرطة كفر الدوار .

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وكشف ملابسات الواقعة.

وأكدت مصادر امنية وجود شبه جنائية فى واقعة مصرع 7 أشخاص من أسرة واحدة داخل منزلهم بقرية الشيخ على التابعة لمركز كفر الدوار وذلك لوجود آثار طعنات متفرقة بأجساد الضحايا.

وأضافت المصادر، أن مرتكب الجريمة البشعة قام بإشعال النيران بمنزل المجنى عليهم بعد قتلهم لهم وذلك للتمويه والإيهام أن سبب الحادث هو احتراق منزل الضحايا .

وقرر المستشار محمد السعيد عمر رئيس النيابة الكلية لنيابات شمال دمنهور والمستشار أسامة المسلمى رئيس نيابة مركز كفر الدوار وبإشراف المستشار عماد الجندى المحامى العام لنيابات شمال دمنهور احالة ضحايا الحادث إلى الطب الشرعى بدمنهور لبيان سبب الوفاة ونقل الجثث إلى مستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة.

وفى هذا السياق، عمت حالة من الحزن الشديد قرية الشيخ على التابعة لمركز كفر الدوار بعد العثور على جثث ضحايا الحادث إثر احتراق منزلهم، وقال محمد محروس احد اقارب المجنى عليهم أنهم فوجئوا باشتعال النيران داخل منزل الضحايا وعثروا على جثثهم محترقة، مضيفا أن جثة رب الأسرة حسنى أحمد على وجد بها آثار طعنات بآلة حادة ومثله ابنه الأكبر عماد الذى يبلغ 15سنة وفى المرحلة الإعدادية وباقى الجثث بها حروق متفرقة وشبه متفحمة.